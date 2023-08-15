фото: Юрий Юрин

В результате аварии под Балаково грузовик перевернулся и перекрыл трассу. Об этом сообщает Юрий Юрин в своем телеграм-канале.

Сегодня, 15 августа, в службу «112» поступило сообщение о том, что в Вольском районе на трассе Р-228 у поворота на город Балаково столкнулись грузовик Mercedes и автомобиль Renault Duster.

В результате аварии грузовик перевернулся и перекрыл полностью движение по трассе. Медики скорой помощи госпитализировали из легковушки 59-летнего мужчину.

Сейчас к месту следует специальная техника для восстановления движения.