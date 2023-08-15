Панков: Нужна областная программа для обеспечения коммуникациями участков многодетных семей

"Считаю, нужно смотреть, как разработать такую программу в нашей области, и, возможно, изучить опыт других регионов"

О необходимости областной программы для обеспечения коммуникациями участков многодетных семей депутат Госдумы Николай Панков рассказал в своём телеграм канале "Пара слоV".

"При поддержке Президента России Владимира Путина, многодетные семьи в регионах обеспечиваются земельными участками. Это важное решение для демографии, для будущего страны. При этом на местах часто выделяют участки, на которых нельзя строить жилье, потому что они не обеспечены коммуникациями. В моём округе это касается Балаково и Хвалынска, где не первый год решаем эти проблемы.

Важно, что Вячеслав Володин помог привлечь средства на подведение инфраструктуры к Воробьевке, где будут жить более 10 тысяч человек. А также на решение аналогичной проблемы в Энгельсе. Но и на местах власти должны принимать программы, позволяющие системно решать вопросы подведения коммуникаций к участкам многодетных семей. Или, если нет подходящей земли, выделять людям средства на приобретение жилья. Считаю, нужно смотреть, как разработать такую программу в нашей области, и, возможно, изучить опыт других регионов", - подчеркнул Панков.

Ранее в телеграм-канале сторонников председателя Госдумы Вячеслава Володина в Саратове появилась информация, что за счет привлеченных источников найдено 120 млн руб. для Саратова и 80 млн руб. для Энгельса.