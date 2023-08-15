Мэр Саратова на оперативном совещании обсудила ремонт улицы Братьев Никитиных

Фото: "Типичный Юбилейный (Саратов)"

Сегодня, 15 августа в ходе оперативного совещания с руководителями территориальных и функциональных структурных подразделений в администрации Саратова обсудили ряд вопросов городского хозяйства. В том числе глава города подняла вопрос о ремонте дороги на улице Братьев Никитиных в Юбилейном. Информация опубликована в телеграм-канале Лады Мокроусовой.

В администрацию постоянно поступают обращения, касающиеся дорожного движения по указанному участку дороги.

- В этом году муниципалитет выполняет процедуру изъятия расположенных здесь земельных участков, чтобы после провести работы по строительству дорожного покрытия. В настоящее время по 7 участкам заключено соглашение об изъятии, по шести оплачено возмещение по 4 решениям судов, вступившим в законную силу, по 1-му продолжается судебный спор, а также по одному участку наследники вступают в наследство, после чего будет возможно будет также выполнить процедуру изъятия, - написала мэр.

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