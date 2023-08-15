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НовостиПроисшествия15 августа 2023 5:11

В Красноармейске Саратовской области после падения с высоты пострадал ребенок

Пятилетний ребенок выпал из окна пятого этажа под Саратовом
Светлана Курышева
Фото: СУ СКР Саратовской области

Фото: СУ СКР Саратовской области

Проводится доследственная проверка по факту травмирования малолетнего ребенка в результате падения из окна в городе Красноармейске. Об этом сегодня, 15 августа, сообщает региональный СУ СКР.

Как стало известно, 14 августа 2023 года в медицинское учреждение был госпитализирован 5-летний мальчик, выпавший из окна пятого этажа квартиры, в одном из домов 1-го Микрорайона города Красноармейска. Малолетний госпитализирован в медицинское учреждение, ему оказывается необходимая помощь.

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