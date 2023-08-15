Атлас встретился с земляками

Фото: Телеграм-канал главы Воскресенского района

На Родине Героя Советского союза Василия Клочкова в селе Синодском состоялась встреча родственников мобилизованных ребят, общественности района с полковником российской армии, боевым офицером, командиром 99го полка, защищающим жителей ЛНР, ДНР в зоне СВО.

Встреча прошла в тёплой и дружеской обстановке. Жители района встретили полковника свежим караваем из Воскресенского и мёдом из Булгаковки. Людмила Ульянова как председатель Союза женщин России в районе благодарила офицера за ратный труд. А Емельянова Сурая передала аптечку для службы. Сам Атлас открыто общался с жителями района, поблагодарил всех за поддержку, за присылаемую гуманитарную помощь. Возложив цветы к бюсту В. Г. Клочкова, командир полка сказал: "Наше дело правое, Победа будет за нами!"