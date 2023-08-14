Житель Балаково заслушал приговор за убийство брата лопатой

Фото: Архив КП

Вынесен приговор жителю Балаковского района за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть родственника. Об этом сегодня, 14. Об этом сегодня, 14 августа сообщает СУ СК региона.

Установлено, что 2 июня этого года 42-летний мужчина находился со своим братом в одном из производственных цехов села Быков Отрог Балаковского района. Между братьями возник конфликт, в ходе которого один нанес другому множественные удары черенком от лопаты. Потерпевший скончался 16 июня в медицинском учреждении.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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