Фото: Администрация Энгельсского района

Глава Энгельсского района Дмитрий Плеханов осмотрел ход работ на территории бывшего СНТ «Факел».

- Здесь находится довольно большой массив участков, а именно 118, выданных в своё время многодетным семьям.

Несколько лет территория, фактически, никак не осваивалась, единицы из тех семей, что получили участки, решались на стройку.

В этом году, благодаря поддержке Губернатора Саратовской области Романа Бусаргина, в рамках региональной и муниципальной программ, на «Факеле» начались серьёзные и заметные изменения, - отметил руководитель МО.