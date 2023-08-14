Исаев: встречи с семьями участников СВО должны быть системными

Фото из ТГ-канала Михаила Исаева

Об этом Михаил Исаев рассказал в своем телеграм-канале.

В ходе постоянно действующего совещания регпарламента председатель Облдумы обратил внимание на необходимость применения новых подходов в работе с семьями бойцов СВО.

По словам Исаева, встреч депутатов с родными и близкими военнослужащих во время посещения избирательных округов может быть недостаточно.

- Предложил коллегам-депутатам сделать работу с семьями участников специальной военной операции системной, предусмотреть новые форматы взаимодействия и расширить коммуникации. На мой взгляд, нужно организовать тематические приемы на местах по конкретному графику, а не эпизодически, также необходимо наладить планомерное сотрудничество с саратовским филиалом фонда «Защитники Отечества», который был создан по инициативе Президента России Владимира Путина, - сообщил Исаев