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НовостиОбщество14 августа 2023 13:47

Саратовская мэрия изымает земельный участок на Астраханской

На участке расположен 12-квартирный дом постройки 1917 года
Евгений Бадиков
Дом по адресу Астраханская, 3. фото: 2gis

Дом по адресу Астраханская, 3. фото: 2gis

Саратовская мэрия изымает земельный участок на Астраханской. Соответствующее распоряжение, подписанное Ладой Мокроусовой, опубликовано на сайте мэрии.

Согласно документу, администрация города изымает для муниципальных нужд земельный участок с кадастровым номером 64:48:050255:676.

Речь идет об участке площадью 415 квадратных метров по адресу: улица Астраханская, 3 (рядом со 2-й Садовой). Здесь расположен дом, построенный в 1917 году из дерева и кирпича. Всего в нем 12 квартир.