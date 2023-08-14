Дом по адресу Астраханская, 3. фото: 2gis

Саратовская мэрия изымает земельный участок на Астраханской. Соответствующее распоряжение, подписанное Ладой Мокроусовой, опубликовано на сайте мэрии.

Согласно документу, администрация города изымает для муниципальных нужд земельный участок с кадастровым номером 64:48:050255:676.

Речь идет об участке площадью 415 квадратных метров по адресу: улица Астраханская, 3 (рядом со 2-й Садовой). Здесь расположен дом, построенный в 1917 году из дерева и кирпича. Всего в нем 12 квартир.