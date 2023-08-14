В Саратове началась реконструкция здания школы №2 им. В.П. Тихонова

Фото: Администрация города

Началась реконструкция исторического здания школы №2 им. В.П. Тихонова. Об этом сегодня, 14 августа, сообщает администрация города.

Старый корпус образовательного учреждения давно нуждается в капитальном ремонте, несколько лет из-за проблем с кровлей там полностью закрыт 3 этаж. Усилить фундамент и межэтажные перекрытия, привести в порядок стены и кровлю планируется до конца года. Восстановление фасада и лестничного пролета выделили в отдельный этап, так как эти элементы являются предметом охраны, и процесс их реконструкции сложнее технически. Дополнительные площади, которые появятся после ремонта, позволят школе перейти в одну смену. Это также даст возможность открыть группы продленного дня и дополнительные секции.

На время реконструкции школа будет закрыта, учеников и педагогический коллектив переведут в школу № 18 им. О.П. Табакова.

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