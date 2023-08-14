В Саратове приставы заставили мужчину перенести дачный туалет. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ФССП по Саратовской области.

Согласно экспертизе, хозяйственная пристройка к жилому дому выходит за пределы земельного участка, принадлежащего мужчине. Кроме этого, выявили нарушения противопожарных норм, санитарно-эпидемиологических, градостроительных и строительных норм и правил при возведении спорного объекта, устранить которые без сноса строения невозможно.

Суд обязал мужчину демонтировать спорную пристройку, перенести выгребную яму, а также привести кровлю деревянного сарая в нормативное состояние для исключения падения снега и наледи на участок соседки.

Мужчина условия не выполнил, за что его ограничили в выезде за пределы страны, запретили проводить регистрационные действия с его «Toyota Corolla».

После привлечения к административной ответственности, должник все-таки выполнил требования суда.