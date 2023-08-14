Жителя Краснокутского района Саратовской области будут судить за мошенничество

В Краснокутском районе в суд направили уголовное дело в отношении 51-летнего местного жителя. Об этом сегодня, 14 августа, сообщает региональная прокуратура.

Как стало известно, мужчину обвиняют в совершении 17 эпизодов мошеннических действий, из них 8 с причинением значительного ущерба, а 9 эпизодов с причинением ущерба в крупном размере. По версии следствия, с марта 2019 года по июль 2022 года мужчина заключал договоры с жителями Краснокутского района на поставку и установку металлических изделий, при этом взятые на себя обязательства не выполнял. В общей сложности потерпевшим причинен ущерб на сумму свыше 2 млн рублей.

Сейчас на имущество обвиняемого наложен арест, а уголовное дело направлено в Краснокутский районный суд для рассмотрения по существу.

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