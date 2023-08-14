В Саратове водителя скутера привлекут к уголовной ответственности

Фото: Архив КП

В Саратове водитель скутера привлечен к уголовной ответственности. Об этом сегодня, 14 августа сообщает региональное ГУ МВД. Известно, что вчера ночью на улице Огородная инспекторами ДПС ГИБДД У МВД России по городу Саратову остановлен скутер под управлением 27-летнего мужчины. Водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, что подтвердило проведенное исследование.

Полицейские установили, что гражданин ранее уже был неоднократно судим за кражу и распространение наркотиков а так же в мае этого года по постановлению мирового судьи лишен права управления транспортным средством на 18 месяцев.

Теперь на нарушителя завели уголовное дело об управлении транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость. Статья предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.