За неделю в службу 112 саратовцы обращались 32 000 раз

Фото: архив КП

С 7 по 13 августа Службой 112 Саратов принято 32 тысячи вызовов. Об этом сегодня, 14 августа, сообщает ОГУ СО «Безопасный регион». Экстренного реагирования служб потребовали 10 628 вызовов, из них комплексного - 1 327.

Чаще всего, а именно 5020 обращений по номеру 112 поступило для вызова скорой помощи, помощь полиции требовалась 3 996 раз. Помимо этого передано 656 вызовов службе спасения, пожарной службе - 489 вызовов, газовой службе - 319 вызовов.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости