Панков: Перелюбская РБ получит поддержку от медицинского университета

Заседание попечительского совета СГМУ.

В ближайшее время будет организовано тесное взаимодействие Перелюбской районной больницы и Саратовского Государственного медицинского университета.

Об этом шла речь на заседании попечительского совета СГМУ.

Как отметил депутат Госдумы Николай Панков, возглавляющий попечительский совет вуза, необходимость такого взаимодействия он обсуждал на встрече с врачами района.

«Перелюбский район один из самых отдалённых. Поэтому сложно привлечь врачей на работу, обеспечить жителям качество медицинских услуг. Нельзя оставлять районные больницы и без консультативной помощи. Взаимодействие с СГМУ даст поддержку по ряду направлений. Это и методические наработки, и выезды медицинских бригад, и консультации (в том числе, телемедицинские). В районе внедрят телемедицинскую систему «ИС-кардио», это поможет эффективней проводить диспансеризацию кардиологических пациентов. Для учеников медицинских классов создаётся образовательный портал.

Отмечу, заключённые ранее соглашения СГМУ с районными больницами Вольского, Балаковского, Пугачевского, Ершовского районов показали свою результативность. Такую работу надо продолжать», - подчеркнул Николай Панков.

По словам главного врача Перелюбской РБ Максима Колодина, эти меры позитивно скажутся на качестве медицинского обслуживания населения. В частности, развитие телемедицины, поскольку в районе большие расстояния, и не все жители могут вовремя добраться к врачу.

Отдельным вопросм попечительский совет обсудил поддержку участников СВО и их семей. Это и медицинская и гуманитарная помощь, и выезды врачей в зону спецоперации. Кроме того, многие сотрудники университета стали добровольцами и сейчас исполняют свой воинский долг.

«Недавно по инициативе Вячеслава Володина был принят закон о квотах на бесплатное обучение в вузах для участников СВО, их детей и детей врачей, погибших от ковида. С этого года такая квота вводится и в СГМУ»,- подчеркнул Николай Панков.