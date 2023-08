Источник фото: официальная группа форума «ОстроVа» ВКонтакте.

Новость на три сайта.

Студент ПИУ РАНХиГС стал победителем Всероссийского молодёжного форума «ОстроVа»

В Южно-Сахалинске состоялся Всероссийский молодёжный форум «ОстроVа», объединивший 500 молодых людей из 82 регионов России.

По итогам мероприятия студент Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС Никита Мохан вошёл в число победителей конкурса от Росмолодёжь.Гранты в рамках Всероссийского молодёжного форума «ОстроVа», представив литературно - просветительский проект «Театр Русского слова».

Проект Никиты направлен на повышение интереса Саратовских школьников 3-6 классов к русскому языку и литературе. Проект будет реализован в формате серии выездных просветительских мероприятий.

В рамках просветительского проекта «Театр Русского слова» предусматривается разработка сценарной программы выездных мероприятий на основе популярных литературных произведений, подготовка эскизов и пошив коллекции костюмов, проведение серии театрально-костюмированных постановок.

«Благодаря такому формату проект станет интересным инструментом для вовлечения детей в учебный процесс, поможет повысить внимание к русскому языку и литературе. Серия постановок будет представлена в школах и оздоровительных лагерях Саратовской области», - поделился Никита.