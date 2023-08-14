В Духовницком районе Саратовской области полицейскими раскрыт разбой

Фото: архив КП

В Духовницком районе Саратовской области полицейскими раскрыто дело о разбойном нападении. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

По данным управления, вчера, 13 августа в полицию с заявлением обратился 47-летний житель села Дубровное Духовницкого района. Мужчина сообщил полицейским, что накануне у себя дома распивал алкоголь с малознакомым ему гражданином. Похваставшись, что только что вернулся с вахты с приличным заработком, хозяин получил от гостя удар по голове деревянным брусом. После чего нападавший забрал 57 тысяч рублей и паспорт заявителя.

Участковым уполномоченным полиции подозреваемый был задержан. Им оказался находящийся в федеральном розыске 46-летний гражданин, ранее неоднократно судимый за кражу. Мужчина признался, что потратил деньги на такси, алкоголь, еду и иные нужды.

Заведено уголовное дело о разбойном нападении. Злоумышленнику грозит лишение свободы сроком до 10 лет.

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