В Саратовской области вынесли приговор двоим жителям по тяжким статьям

Фото: архив КП

В Озинском районе два местных жителя приговорены к длительным срокам лишения свободы за причинение тяжкого вреда здоровью, побои и убийство. Об этом сегодня, 14 августа, сообщает прокуратура области.

Установлено, что вечером 15 ноября 2021 года пьяные молодые люди 27и 29 лет, избили мужчину, причинив тяжкий вред его здоровью.

Кроме того, младший подсудимый в феврале 2023 года в ходе ссоры со своей знакомой ударил ее по уху. Его 29-летний товарищ в октябре 2022 года, в состоянии алкогольного опьянения пришел домой к своему знакомому и произвел 2 выстрела из ружья ему в грудь и голову, от чего тот скончался на месте.

С учетом позиции государственного обвинителя 27-летнему подсудимому по совокупности преступлений назначено наказание в виде 6 лет 5 месяцев 15 дней лишения свободы, 29-летнему подсудимому по совокупности преступлений - в виде 13 лет лишения свободы. Обоим - с отбыванием в колонии строгого режима.

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