В Саратовской области ввели ограничения на посещение леса до 1 сентября

Фото: архив КП

До 1 сентября в регионе ввели ограничения на посещение леса. Об этом сегодня, 14 августа сообщает правительство области. Такая мера действует в связи с высокой пожароопасностью.

Кроме пребывания граждан в лесах, за исключением тех, кто там работает, запрещено:

заезжать в леса на автомобилях (кроме сквозного проезда по дорогам общего пользования);

разводить огонь и проводить пожароопасные работы в лесах и рядом с ними; проводить культурно-массовые мероприятия в лесной местности.

Ограничения действуют на территориях лесных фондов Аркадакского, Аткарского, Базарно-Карабулакского, Балаковского, Балашовского, Балтайского, Вольского, Вязовского, Дьяковского, Екатериновского, Ершовского, Красноармейского, Калининского, Лысогорского, Макаровского, Марксовского, Новобурасского, Петровского, Пугачёвского, Романовского, Саратовского, Усовского, Черкасского, Ширококарамышского и Энгельсского лесничеств области.

При обнаружении пожара жителей просят обращаться в экстренные службы:

Единый номер вызова служб экстренного реагирования: 112

Прямая линия лесной охраны: 8-800-100-94-00

Региональная диспетчерская служба министерства природных ресурсов и экологии: 8 (8452) 49-05-16

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