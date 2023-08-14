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НовостиОбщество14 августа 2023 9:08

В Саратовской области прошли рейды по выявлению тонированных автомобилей

В ходе рейда в Энгельсе к ответственности привлечено 37 водителей
Светлана Курышева
Фото: архив КП

Фото: архив КП

Прокуратура Саратовской области совместно с прокуратурой города Энгельса, инспекторами УГИБДД ГУ МВД России по Саратовской области, ГИБДД МУ МВД России «Энгельсское» провели рейдовые мероприятия по выявлению автомобилей с тонированными стеклами, а также по другим нарушениям, предусмотренным главой 12Кодекса об административных правонарушениях РФ.

Сотрудники ГИБДД при помощи специальных приборов проверяли светопропускаемость лобовых и передних боковых стекол автомобилей. Согласно государственным стандартам, она должна быть не менее 70%. В ходе рейда к административной ответственности привлечено 37 водителей.

В отношении 17 нарушителей составлены административные материалы за управление автомобилем, в котором установлены стекла, не соответствующие требованиям безопасности.

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