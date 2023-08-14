Трое детей и мужчина пострадали при взрыве дезодоранта под Саратовом

В военном городке Вольск-18 Саратовской области 14 августа четыре человека пострадали при взрыве дезодоранта. Об этом сообщает портал «Вольск.ру». ЧП произошло сегодня, 14 августа около 9 часов утра в квартире дома № 493 на улице Краснознаменной. По предварительным данным, баллончик лежал в мусорном ведре и взорвался, когда туда бросили непотушенную сигарету. В результате происшествия пострадали четыре человека. Две девочки двух и трех лет, пятилетний мальчик и мужчина 1986 года рождения получили ожоги.

Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

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