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НовостиПолитика14 августа 2023 8:41

Двое бойцов из Энгельса пострадали под артобстрелом в зоне СВО

Военнослужащие 94-ого полка попали под артобстрел
Евгений Бадиков

Вчера, 13 августа, саратовские военнослужащие получили ранения во время артобстрела в ходе проведения специальной военной операции. Об этом в своем телеграм-канале рассказал депутат Саратовской областной Думы Александр Янклович.

— В ходе боевого дежурства в результате артобстрела двое наших бойцов получили ранения – это старший сержант Сергей Г.М. 1972 г.р. (Энгельс) и рядовой Кирилл Н.Б. 1994 г.р. (Энгельс)», военнослужащие 94-ого полка – рассказал Янклович.

По словам Героя России Александра Янкловича, жизни бойцов ничего не угрожает.