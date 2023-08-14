Двое бойцов из Энгельса пострадали под артобстрелом в зоне СВО

Вчера, 13 августа, саратовские военнослужащие получили ранения во время артобстрела в ходе проведения специальной военной операции. Об этом в своем телеграм-канале рассказал депутат Саратовской областной Думы Александр Янклович.

— В ходе боевого дежурства в результате артобстрела двое наших бойцов получили ранения – это старший сержант Сергей Г.М. 1972 г.р. (Энгельс) и рядовой Кирилл Н.Б. 1994 г.р. (Энгельс)», военнослужащие 94-ого полка – рассказал Янклович.

По словам Героя России Александра Янкловича, жизни бойцов ничего не угрожает.