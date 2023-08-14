Всю неделю в Саратове продержится жаркая погода

Фото: КП Саратов

Синоптики регионального Гидрометцентра рассказали, сколько еще продержится жара в регионе.

По словам замначальника регионального Гидрометцентра Дмитрия Мытарева, всю неделю с 14 по 20 августа в Саратовской области погода будет жаркая и сухая. Ливневые дожди с грозами могут пройти только в некоторых районах в среду и четверг. Ветер преимущественно северо-восточный 3-8 м/с, с порывами при грозе до 15 м/с. Ночные температуры +16°...+22°С. Днем в первой половине недели прогнозируется +26°...+31°С, во второй — до +34°С. Температура воды в Волге на сегодня +24,6°С.

- Эта неделя завершает период изнурительной жары. В начале следующей недели погодные условия станут довольно мягкими и комфортными, - рассказал замначальника регионального.

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