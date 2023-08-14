Фото: Анатолий Александрович Захаров

На 95-м году жизни скончался Почетный гражданин города Саратова Анатолий Александрович Захаров. Об этом сегодня, 14 августа, сообщает администрация города. Анатолий Александрович работал тренером по шахматам в спортивных обществах «Искра» и «Спартак». Более 60 лет являлся организатором и руководителем Саратовского шахматного клуба, Президентом общественной организации «Федерация шахмат города Саратова», заведующим спортивными сооружениями в Саратовском шахматном клубе. Имел звания Заслуженного работника физической культуры Российской Федерации, Отличника физической культуры и спорта СССР, был международным арбитром. Звание «Почетный гражданин города Саратова» присвоено Анатолию Александровичу Захарову в 2006 году.

Администрация муниципального образования «Город Саратов» выражает соболезнования родным и близким Анатолия Александровича. О дате, месте и времени прощания будет сообщено дополнительно.

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