СГТУ — один из лидеров патентной деятельности в регионе

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Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А. традиционно занимает сильные позиции в области регистрации результатов интеллектуальной деятельности. На сегодняшний день в вузе 280 действующих патентов на изобретения, полезные модели и промышленные образцы.

Отметим, что только за первое полугодие 2023 года учеными Политеха было подано 98 заявок на все виды объектов интеллектуальной собственности, из них: на программы для ЭВМ 67 заявок, 31 заявка на изобретения и полезные модели. В настоящее время уже получено 44 патента на полезную модель, 18 — на изобретение, 53 свидетельства на программы для ЭВМ и базы данных. Всего выдано 115 охранных документов на все виды объектов интеллектуальной собственности. Заметна положительная динамика. Так, для сравнения, на конец 2022 года ученые СГТУ получили 37 патентов на полезную модель, 29 — на изобретение, 35 свидетельств на программы для ЭВМ и базы данных, 102 охранных документа на все виды объектов интеллектуальной собственности.

Кроме того, ориентация на потребности предприятий реального сектора экономики сразу отразились и на объеме НИОКР, который в первом полугодии 2023 года вырос по сравнению с аналогичным периодом 2022 годом.

- Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным поставлена задача ускоренного обеспечения технологического суверенитета страны. Для достижения поставленной цели одна из ведущих ролей отведена высшим учебным заведениям. В этой связи техническим университетом большой акцент сделан на тесное взаимодействие с крупнейшими предприятиями и организациями, в том числе оборонно-промышленного комплекса России. Главная наша задача в этом направлении – подготовка высококвалифицированных кадров и выполнение научных разработок, с чем наш вуз успешно справляется. Бесспорно, политеховцы вносят колоссальный вклад в развитие научного и интеллектуального потенциала региона, который формируется за счет реализованных проектов и идей саратовских ученых. Подчеркну, что одним из значимых эффектов продвижения научных разработок СГТУ стала растущая коммерциализация результатов интеллектуальной деятельности. Важно, что в этом году выросло число заключенных лицензионных соглашений о предоставлении права использования изобретений и полезных моделей, — сказал ректор СГТУ имени Гагарина Ю.А., профессор Сергей Наумов.