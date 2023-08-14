13 управляющих компаний и ТСЖ поборются за звание «Лучшая жилищная организация»

фото: "Энергосбыт Плюс"

В Саратовском филиале «ЭнергосбыТ Плюс» завершилась регистрация участников акции «Лучшая управляющая организация». Заявки поступили от 13 управляющих компаний и ТСЖ Саратова, Балакова и Энгельса.

Специальная экспертная комиссия будет оценивать конкурсантов по нескольким критериям, главные из которых – соблюдение платежной дисциплины и сроков передачи показаний счетчиков и качественная подготовка дома к предстоящему отопительному сезону.

«Качественная подготовка дома к зиме должна проводиться каждой управляющей организацией города. Перечень обязательных мероприятий определен законом. В него в том числе входят опрессовка и промывка внутридомовых инженерных систем, установка расчетных сужающих устройств, проверка исправности внутридомового оборудования и другое. Своевременная подготовка дома снизит потребление теплоносителя, а, следовательно, и платежи за отопление», – отмечает заместитель директора по техническим вопросам Саратовского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Мария Конорева.

С перечнем обязательных мероприятий можно ознакомиться по ссылке:

https://saratov.esplus.ru/news/-energosbyt-plyus-lish-tret-mnogokvartirnykh-domov-saratova-chastichno-gotova-k-otopitelnomu-sezonu/. Жильцы могут обратиться в управляющую компанию и узнать, прошел ли его дом технический осмотр тепловым инспектором перед отопительным сезоном.

Итоги акции «Лучшая управляющая организация» будут подведены до 25 ноября, а до 31 декабря «ЭнергосбыТ Плюс» вручит подарок победителям – снегоуборочную технику, которая поможет содержать в порядке дворовую территорию в зимний период.