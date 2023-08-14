В Саратовской области земли заброшенного завода очистят от нефтепродуктов

В Вольске очистят от нефтепродуктов 7 гектар земли заброшенного завода. Министерство природных ресурсов и экологии Саратовской области сегодня, 14 августа, сообщает об инициировании включения объекта накопленного вреда в Вольске в Федеральный проект «Генеральная уборка».

По информации министерства, земельный участок площадью около 7 гектар (69,144 тыс. м2) загрязнен нефтепродуктами по вине цементного завода ОАО «Красный Октябрь», образовалась подземная линза с высоким содержанием нефтепродуктов. Работы по очистке территории частной компанией, проводимые ранее должного результата не возымели, нефтепродукты продолжали попадать в почву, а затем в Волгу. Оценка объекта накопленного вреда не проводилась, проектно-сметная документация по ликвидации объекта и рекультивации земельного участка не разрабатывалась. Завод уже не работает, а земли находятся в собственности Российской Федерации.

- В настоящее время Министерство природных ресурсов и экологии РФ включило территорию в список для обследования, а также поручило Росприроднадзору провести работы по обследованию и оценке объекта накопленного вреда окружающей среде для включения ее в федеральную программу. Кроме того, министерством природных ресурсов и экологии Саратовской области для включения в федеральный проект «Генеральная уборка» в адрес Минприроды России направлена актуализированная информация по 10 объектам Саратовской области, обладающих признаками объектов накопленного вреда окружающей среде. Эти объекты мы держим на постоянном контроле, - уточнил министр природных ресурсов и экологии Саратовской области Константин Доронин.

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