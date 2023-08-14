Житель Энгельса задержан за сбыт и хранении синтетических наркотиков

Фото: ГУ МВД Саратовской области

В Гагаринском районе Саратова сотрудниками УНК ГУ МВД России по Саратовской области выявлен факт размещения мужчиной оптовой тайниковой закладки на одном из пустырей в поселка Дубки. Об этом сегодня, 14 августа, сообщает региональное ГУ МВД. В ходе осмотра тайника полицейскими обнаружен сверток с наркотическим веществом синтетического производства массой около 100 гр.

По месту жительства 28-летнего злоумышленника в городе Энгельс обнаружены свертки с наркотическими веществами метилэфедрон и канабис общей массой около 2 граммов.

Предполагается, что подозреваемый занимался хранением и сбытом наркотических веществ, работая на один из подпольных интернет-магазинов по продаже наркотиков

Заведено уголовное дело о хранении и продаже. Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет.

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