Николай Панков: Получат ли жители чистую воду?

"Жителей в жаркую погоду не беспокою. А вот тех, кто работает на федеральных объектах, проверил"

При реализации федерального проекта «Чистая вода» в области складывается негативная тенденция. Это подчеркнул в своем телеграм-канале «Пара слоV» депутат Госдумы Николай Панков.

«Жара в области. Проезжаю районы своего округа. Объехал Пугачевский, Краснопартизанский, Ивантеевский, Перелюбский, Озинский, Ершовский, Дергачевский районы. Жителей в жаркую погоду не беспокою. А вот тех, кто работает на федеральных объектах, проверил. Подрядчики в срок получают деньги из федбюджета. А работы нет.

Негативная тенденция складывается при реализации федерального проекта «Чистая вода». Проект нужный для людей. Особенно для жителей засушливого Заволжья. Но что происходит - оборудование не готово, монтаж не производится. На каждом объекте отставание от графика 50-60 дней. Меня удивляет спокойствие министра строительства и ЖКХ области. Летом жара, министерство по районам не ездит. А зимой уже ничего не сделаешь.

Другой вопрос - почему нерадивых строителей берут на новые объекты? Тех, кто уже имеет негативный опыт у нас в области. Далек от мысли про коррупционную составляющую. Возможно, это происходит потому, что министр не бывает в районах и поэтому не знает, что происходит. Не видит, что объекты проблемные. Но почему из-за этого должны страдать жители?» - пишет Николай Панков.