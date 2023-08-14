В Саратовской области зафиксировано 266 случаев менингита

Фото: архив КП

Министр здравоохранения области Олег Костин сегодня, 14 августа разместил информацию по количеству заболевших менингитом и энтеровирусом в своем телеграм-канале.

По данным министерства здравоохранения, на сегодняшний день зафиксировано 266 случаев менингита, из них 242 у детей и 24 у взрослых. Энтеровирусных больных – 156, 144 - дети, 12 взрослых. Пациентов неясной этиологии 106 (дети 96, взрослых 10), двое с бактериальной инфекцией (1 взрослый и 1 ребенок), один ребенок с цитомегаловирусом.

За последние сутки Поступило 12 детей, выписано 6.

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