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НовостиПроисшествия14 августа 2023 6:19

В Федоровском районе Саратовской области расследуется дело об убийстве

В селе Спартак мужчина обнаружил мертвого соседа
Светлана Курышева
Фото: СУ СКР по Саратовской области

Фото: СУ СКР по Саратовской области

Следователи СК завели уголовное дело по факту убийства мужчины Федоровском районе Саратовской области. Об этом сегодня, 14 августа сообщает региональный СУ СКР.

По данным следствия, 12 августа в квартире, в селе Спартак соседом обнаружено тело 29-летнего мужчины с ножевыми ранениями. По подозрению в убийстве задержан 47-летний подозреваемый. С ним проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательств.

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