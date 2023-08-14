В Федоровском районе Саратовской области расследуется дело об убийстве

Фото: СУ СКР по Саратовской области

Следователи СК завели уголовное дело по факту убийства мужчины Федоровском районе Саратовской области. Об этом сегодня, 14 августа сообщает региональный СУ СКР.

По данным следствия, 12 августа в квартире, в селе Спартак соседом обнаружено тело 29-летнего мужчины с ножевыми ранениями. По подозрению в убийстве задержан 47-летний подозреваемый. С ним проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательств.

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