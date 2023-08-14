В поселке Степное ввели режим повышенной готовности

Фото: Телеграм-канал Пул Z64

Минувшей ночью в поселке Степное Советского района загорелся четырехэтажный жилой дом. По этой причине в МО введен режим повышенной готовности.

Как доложили губернатору Роману Бусаргину, огнем полностью уничтожена кровля, частично пострадали квартиры. В тушении пожара участвовали 55 человек, 19 единиц техники. В доме – 56 квартир, в них проживают порядка 180 человек, из них 16 детей. Все жильцы были эвакуированы, часть – в пункт временного размещения, остальные расположились у родственников и знакомых. В результате пожара пострадавших нет.

Роман Бусаргин поручил зампреду правительства Павлу Мигачеву выехать на место происшествия. Глава региона дал задание выяснить причины возгорания и оперативно оценить ущерб. Жителям, чьи квартиры пострадали, будет оказана помощь, подчеркнул Бусаргин.