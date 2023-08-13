Володин потребовал уволить заявивших о преждевременной сдаче путепровода Жасминный

Фото: Телеграм-канал Володин Саратов

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин осмотрел, как идет строительство путепровода в Жасминном.

- В конце мая местные власти заверяли, что опасений по срывам сроков нет и первая очередь будет сдана 1 августа. Сейчас подрядчик назвал новые сроки завершения работ – 1 ноября. Кто предложил сдать к 1 августа, посмотрите на них, увольте и дальше не планируйте с ним работать, – обратился к главе Саратова Вячеслав Володин.

Напомним, что путепровод долгожданный: много лет автомобилисты в поселке Жасминный в Ленинском районе Саратова стоят в многочасовых пробках из-за железнодорожного переезда. Они обращались с этой проблемой к Вячеславу Володину.