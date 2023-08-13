Бусаргин поздравил строителей с профессиональным праздником

Фото: Телеграм-канал Роман Бусаргин

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин поздравил с профессиональным праздником всех работников и ветеранов строительной отрасли.

- В строительной отрасли региона трудятся десятки тысяч специалистов. Вы участвуете во всех ключевых национальных проектах, инициированных президентом Владимиром Путиным, возводите новые микрорайоны, строите детские сады, школы, больницы. Именно от вашей ответственности и профессионализма подчас зависит создание комфортных условий для жителей области.

Сегодня саратовские строители помогают налаживать мирную жизнь в подшефном Сватовском районе. Восстанавливают жилые дома и социальные объекты. Моя отдельная благодарность вам за этот труд.

Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, счастья и всего самого доброго! - обратился к строителям Роман Викторович.