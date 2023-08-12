Саратовские врачи спасли жизнь мужчине с инфарктом после бани. Об этом сообщает телеграм-канал Саратовской областной клинической больницы.

— В воскресенье Павел оправился навестить друзей в село Воскресенское, где после жаркого дня мужчины отметили встречу и сходили в баню. Колющую боль в груди Павел сначала списал на легкое отравление, и только когда стало хуже, а «сердечные» капли не помогли, стало понятно, что все серьезно, — пишут медики.

Павел рассказал, что первоначально недомогание он списал на лёгкое отравление, и только когда стало хуже, понял – всё серьезно. В течение двух часов пациента доставили в стационар, где ему успешно провели процедуру стентирования.