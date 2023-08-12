Панков: Дальше срывать срок сдачи нельзя. Людям нужен спортзал

Николай Панков

Депутат Госдумы Николай Панков в рабочей поездке посетил стройплощадку модульного спортзала в Дергачах. Объект строится по проекту «Детский спорт» партии «Единая Россия».

В своём телеграм-канале «Пара слоV» депутат подчеркнул, что необходимо ускорить темп строительства.

«В Дергачах заехал на стройплощадку модульного спортзала. Чтобы прямо задать подрядчикам вопрос. Почему и деньги выделены в полном объёме, и конструкции ещё в прошлом году поступили. А дело не движется.

Разговор получился серьёзным. Чтобы было понимание — на третий год сроки переносить никто не будет. Надо увеличивать количество рабочих и ускорять темп.

Несмотря на сложные обстоятельства, государство выполняет обязательства по финансированию объектов, нужных людям. Было непросто добиться, чтобы этот проект был реализован именно у нас в области. Потому что такие спортзалы востребованы во многих регионах. Поэтому удивляет спокойствие министерства спорта, которое не балует стройплощадку своим вниманием.

Отмечу, и к работе строительной организации претензии не впервые. Они были и в других районах, и ещё на одном объекте в Дергачах. Тут уже вопрос к тем, кто предоставляет подряды. Зачем доверяют новые объекты тем, кто не справился со старыми?» — пишет Николай Панков.