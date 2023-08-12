Татьяна - мать 11 детей

Саратовчанка родила одиннадцатого ребенка. Об этом сообщает телеграм-канал Саратовской горбольницы №8.

Очередной прекрасный рекорд подарила перинатальному центру 8-й горбольницы красивая мама Татьяна. На этой неделе она родила здесь своего одиннадцатого ребенка – замечательную дочку. Теперь в семье 5 мальчиков и 6 девочек.

У Татьяны по папиной линии был великолепный пример многодетной семьи – 16 детей. И они с мужем всегда хотели большую семью. О трудностях в беспокойном хозяйстве женщина не говорит. Объясняет, что все помогают, жизнь налажена, а варить 10 литров щей – для нее дело обычное и совсем не сложное.

- Сейчас старшему сыну уже 18 лет, он учится в институте. Все дети живут дружно, слушаются старших, почти не ругаются и очень скучают, когда расстаются. Им тоже нравится, что у них такая большая семья, поэтому и очередного прибавления все ждали с нетерпением, - рассказывает молодая мама.