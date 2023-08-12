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НовостиОбщество12 августа 2023 8:17

Уволен замминистра транспорта Саратовской области Дмитрий Алексеев

Чиновник занимал пост с 2022 года
Евгений Бадиков

Уволен замминистра транспорта Саратовской области Дмитрий Алексеев. Об этом сообщает пресс-служба регионального минтранса.

Дмитрий Алексеев покинул пост первого заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области. Ранее Алексеев работал в администрации Калининского района, руководил комитетом по управлению имуществом Саратовской области, возглавлял «Саратовгражданпроект» и в 2021 году назначен первым заместителем главы Саратова.

В 2022 году Алексеев стал первым замминистра транспорта. О дальнейшей судьбе чиновника неизвестно.