Леонид Сметанников отмечает двойной юбилей

Легендарный вокалист отметит двойной юбилей в декабре на родной сцене театра оперы и балета Юбилейным концертом

Сегодня, 12 августа, исполняется 80-лет народному артисту СССР Леониду Сметанникову.

Леонид Анатольевич родился 12 августа 1943 года в селе Фершампенуаз Нагайбакского района Челябинской области. После переезда семьи с Южного Урала в Днепродзержинск Днепропетровской области, в 1957 году Леонид Анатольевич окончил семь классов средней школы и поступил в индустриальный техникум. После этого некоторое время он работал на Днепровском металлургическом комбинате техником-электриком.

В 1962 году поступил в Днепропетровское музыкальное училище (ныне Днепропетровская академия музыки им. М. Глинки). Чтобы иметь средства для жизни подрабатывал радистом-осветителем во Дворце культуры студентов. После окончания училища в 1966 году поступил в Саратовскую консерваторию им. Л. В. Собинова (класс А. И. Быстрова), окончил в 1971 году.

8 декабря 1968 года получил приглашение в Саратовский театр оперы и балета имени Н. Г. Чернышевского, где стал солистом оперы и уже через год исполнил первую партию (Елецкий в «Пиковой даме» П. И. Чайковского).

Звёздным для певца стал 1973 год. Он стал лауреатом сразу нескольких конкурсов и фестивалей: Всесоюзного конкурса профессиональных исполнителей советской песни (Минск), Х Всемирного фестиваля молодежи и студентов (Берлин), VI Всесоюзного конкурса вокалистов им. М. И. Глинки (Кишинёв).

За более чем 40-летний период своей творческой карьеры спел в более чем 900 спектаклях.

Леонид Сметанников Был одним из первых исполнителей песни «День Победы». Наш легендарный земляк исполнил ее на съёмках передачи «Голубой огонёк» в канун 9 мая 1975 года.

В 1977 году был приглашен в Саратовскую консерваторию имени Л. В. Собинова в качестве преподавателя кафедры сольного пения. С 1989 года — профессор кафедры академического пения.

Каждое выступление мэтра становится ярким, незабываемым праздником для многочисленных и преданных поклонников. Исполнительский дар, неиссякаемая энергия, полная самоотдача помогли заслужить любовь зрителя и признание музыкальной общественности. Его судьба – олицетворение самоотверженного и преданного служения музыке.

Солист Саратовского академического театра оперы и балета, мэтр российской оперной сцены и советской эстрады, человек редкого певческого таланта Леонид Сметанников в конце 2023 года отметит еще одну значимую дату – 55-летие театральной деятельности. Свой двойной праздник он отметит в декабре на родной сцене театра оперы и балета Юбилейным концертом.