Мария Моргунова о компенсации многодетным родителям оплаты за обучение детей в колледжах и техникумах: «Колоссальная поддержка!»

"Эта мера поддержки очень нужна, тем более в последние годы"

Многодетная мама, заместитель руководителя регионального отделения Национальной родительской ассоциации, член Общественного совета Энгельсского района Мария Моргунова выступила в поддержку законопроекта Губернатора области о предоставлении дополнительной меры социальной поддержки многодетным семьям. Родители, чьи дети обучаются очно на коммерческой основе в колледжах и техникумах, будут получать 50% компенсацию.

«Мы неоднократно с многодетными семьями обсуждали, что такая мера поддержки необходима и поднимали этот вопрос на совещаниях, Романа Викторовича тоже очень просили. Эта мера поддержки очень нужна, тем более в последние годы, особенно мальчики, больше идут в колледжи и техникумы, выбирают рабочие специальности, что очень хорошо. Да и девочки тоже.

Это колоссальная поддержка для многодетной семьи.

Потому что есть разница – одного ребенка отправить учиться или троих, а иногда это бывает практически одновременно, когда дети погодки. Эта компенсация будет большим подспорьем и, конечно же, будет продвижением для детей, чтобы они выбирали ту специальность, которую хочется, а не по финансовым возможностям семьи.

Очень рада, надеемся, что данный законопроект поддержат и наши дети будут учиться там, где они хотят. А родители будут спокойны», - сообщила Мария Моргунова.