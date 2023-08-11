Глебучеву оврагу Саратова ищут инженера для очистных сооружений

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Администрация города Саратова объявила конкурс на улучшение проекта очистных сооружений в Глебучевом овраге. Лот размещен на Госзакупках.

Его стоимость составляет 2,4 миллиона рублей. Заказчиком выступил городской комитет по строительству и инженерной защите.

Выигравшая подрядная организация будет должна сделать инженерные изыскания и усовершенствовать проект на их основании.

Заявки на участие в конкурсе можно подать до 18 августа, послать документы на экспертизу - не позже 16 октября 2023 года.