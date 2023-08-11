Во время пожара на складе с этанолом в Саратове сильно пострадал человек

Площадь пожара на складе с этанолом составила 400 квадратных метров

Сегодня, 11 августа, в Саратове случился пожар на складе, в котором пострадал человек. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

В ведомстве уточнили, что сообщение о пожаре в областном центре поступило на пульт в 16.41. В доме № 14 по Брянскому проезду загорелся склад с этиловым спиртом. Площадь возгорания составила 400 квадратных метров. Пожар на кирпичном объекте переменной этажности тушили 14 единиц пожарной техники.

В огне пострадал мужчина. Он госпитализирован с ожогами.