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НовостиОбщество11 августа 2023 12:57

В Саратове временно перекроют движение по трем улицам

12,15 и 18 августа перекроют улицы Рахова, Техническая и Московская
Нарина Балаян
Фото: Архив КП

Фото: Архив КП

В Саратове временно перекроют движение по трем улицам. Об этом сегодня, 11 августа, сообщает компания «Т Плюс».

В связи с проведением работ по реконструкции тепловых сетей, с 10:00 12 августа перекроют движением по улице им. Рахова В.Г. на участке между улицей им. Киселева и Московская.

Работы будут проводиться до 31 августа.

С 8:00 15 августа будет перекрыта улица Техническая (между домами 10/1а и 1а). Восстановление движения на этом участке планируется 23 августа до 22:00.

Также будет ограничено движение на пересечении улиц Московская и Рахова с 18:00 18 августа до 6:00 21 августа.

Проведение работ согласовано с администрацией города. Для безопасности горожан на месте ремонта выставлены предупреждающие знаки и ограждения.

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