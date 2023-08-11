В Энгельсе обсудили актуальные вопросы социальной поддержки инвалидов

Была затронута актуальная тема, касающаяся социальной поддержки граждан с инвалидностью

Сегодня депутаты Саратовской областной Думы фракции «Единая Россия» провели выездные встречи на территории Энгельса, на которых парламентарии обсудили реализацию Народной программы «Единой России» и посетили ряд предприятий и учреждений социальной сферы.

В рамках работы секции «Доступная среда» депутат Саратовской областной Думы Евгений Ковалев посетил Энгельсское бюро медико-социальной экспертизы, оценив удобство и доступность приёмной для посетителей, путей перемещения внутри здания, санитарных зон, наличие современной и заметной навигации.

После этого, на базе комитета социальной поддержки населения Энгельсского района, под председательством Евгения Ковалева состоялось заседание круглого стола, где обсуждались актуальные вопросы социальной поддержки инвалидов в современных условиях.

Участие в совещании приняли представители заинтересованных ведомств, депутаты и общественники.

В 2022 году приняты изменения нормативно-правовой базы по медико-социальной экспертизе. О новых правилах признания лица инвалидом, которые предусматривают сохранение ранее действовавших норм, а также введение ряда новых существенных положений и о реализации данных правил на территории Энгельсского района рассказала руководитель главного бюро медико-социальной экспертизы по Саратовской области Людмила Михеева.

Также была затронута актуальная тема, касающаяся социальной поддержки граждан с инвалидностью. Об этом рассказала первый заместитель министра труда и социальной защиты населения области Наталия Гурьева.

Тема реабилитации актуальна всегда, причём реабилитация может быть разной направленности. В рамках заседания заместитель министра здравоохранения области Денис Грайфер рассказал о развитии региональной системы реабилитации инвалидов, в том числе реабилитация граждан, получивших инвалидность в зоне СВО.

После работы всех секций провели встречу с местным партийным активом «Единой России». На совещании говорили, в том числе, о предстоящих муниципальных выборах, реализации Народной программы партии, федеральных и региональных программ.