Депутаты обсудили в Энгельсе реализацию Народной программы и предстоящие муниципальные выборы

Фото: парламентарии посетили Энгельсский промышленно-экономический колледж

Сегодня в Энгельсе прошли выездные встречи депутатов Саратовской областной Думы, на которых парламентарии обсудили реализацию Народной программы «Единой России» и посетили ряд предприятий и учреждений социальной сферы. Работа секций касалась различных направлений программы. В частности, руководитель фракции «Единая Россия» Алексей Антонов и депутат Мария Усова посетили Энгельсский промышленно-экономический колледж и встретились с представителями молодёжи.

Народные избранники обсудили реализацию Народной программы «Единой России»

В рамках работы секции «Доступная среда» Евгений Ковалев посетил Энгельсское бюро медико-социальной экспертизы, оценив удобство и доступность приёмной для посетителей, путей перемещения внутри здания, санитарных зон, наличие современной и заметной навигации. Энгельсский хлебозавод и водоочистную станцию в селе Генеральское осмотрел Иван Бабошкин, а Ирина Колесникова посетила учреждения социальной сферы, отремонтированные в рамках региональных программ. Юлия Литневская побывала на выставке, посвящённой С. П. Королеву, и переговорную площадку с участием представителей комитета по образованию. Роман Грибов провёл совещание по повышению заработной платы медработников на базе Энгельсского медицинского колледжа.

Евгений Ковалев посетил Энгельсское бюро медико-социальной экспертизы

После работы всех секций депутаты встретились с местным партийным активом «Единой России». На совещании говорили, в том числе, о предстоящих муниципальных выборах, реализации Народной программы партии, федеральных и региональных программ. Алексей Антонов подчеркнул, что участвовать в этой работе необходимо всем партийцам.