Фото: Архив КП

В Энгельсском районе в реке нашли труп женщины. Об этом сегодня, 11 августа, сообщает региональная служба спасения.

Трагедия произошла вблизи села Шумейка. Из реки Котлубань спасатели извлекли тело 76-летней женщины. Погибшая передана следственно-оперативной группе.

Обстоятельства гибели пенсионерки выясняются.

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