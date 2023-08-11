Фото: Архив КП
В Энгельсском районе в реке нашли труп женщины. Об этом сегодня, 11 августа, сообщает региональная служба спасения.
Трагедия произошла вблизи села Шумейка. Из реки Котлубань спасатели извлекли тело 76-летней женщины. Погибшая передана следственно-оперативной группе.
Обстоятельства гибели пенсионерки выясняются.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.