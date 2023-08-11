Фото: Служба спасения Саратовской области

В Саратове внимание местных жителей привлекла пустая лодка на воде. Об этом сегодня, 11 августа, сообщает областная служба спасения.

Сегодня днем в оперативные службы поступил звонок от жителей Гагаринского района. Они сообщили, что недалеко от деревни Новоалександровка в пруду плавает пустая лодка. Их насторожило отсутствие в ней человека.

На место вызова прибыли водолазы облспаса, которые нашли в воде тело 62-летнего мужчины.

Все обстоятельства трагедии выяснят после вскрытия.

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