Фото: Служба спасения Саратовской области
В Саратове внимание местных жителей привлекла пустая лодка на воде. Об этом сегодня, 11 августа, сообщает областная служба спасения.
Сегодня днем в оперативные службы поступил звонок от жителей Гагаринского района. Они сообщили, что недалеко от деревни Новоалександровка в пруду плавает пустая лодка. Их насторожило отсутствие в ней человека.
На место вызова прибыли водолазы облспаса, которые нашли в воде тело 62-летнего мужчины.
Все обстоятельства трагедии выяснят после вскрытия.
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