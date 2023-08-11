Фото: Архив КП

В Саратове абонентам домов микрорайона 6-я дачная отключили горячую воду. Об этом сегодня, 11 августа, сообщает компания «Т Плюс».

Отключение ГВС связано с подготовкой труб к отопительному сезону. Под отключение попали дома четырех улиц:

- улица Космодемьянской, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 26а, 28, 30, 30а;

- улица Гвардейская, 20, 24, 24а, 24б, 26, 28а, 28, 28б;

- улица Олимпийская, 3, 5, 7, 9, 11;

- улица Панфилова, 5, 7, 11, 13;

- 1-й проезд Панфилова, 1, 3;

- 3-й проезд Панфилова, 1.

Восстановление подачи горячей воды планируется в течение сегодняшнего дня.

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