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НовостиПроисшествия11 августа 2023 11:39

В Саратове за наезд на пса 60-летнему водителю грозит лишение водительских прав

Водитель автомобиля Ford переехал спящую собаку и скрылся- на нарушителя составлен протокол
Нарина Балаян
Фото: Архив КП

Фото: Архив КП

В Саратове за наезд на пса 60-летнему водителю грозит лишение водительских прав. Об этом сегодня, 11 августа, сообщили в городском отделе ГИБДД.

Инцидент произошел на улице Геофизическая. В частном секторе 60-летний водитель автомобиля Ford Focus допустил наезд на пса, который спал на дороге.

Собака получила травмы. На мужчину составили протокол, материалы дела направлены в суд.

Как отметили в ГИБДД, водителю грозит лишение водительских прав до 1,5 лет либо арест на 15 суток.

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