Фото: Телеграм-канал "Безопасный регион"

В Саратовской области за июль произошло 79 ландшафтных пожаров. Об этом сообщает Телеграм-канал «Безопасный регион».

Общая площадь пожаров за прошедший месяц составила 2 602 га. Жителей региона предупреждают о предстоящем повышении температуры до 40 градусов в некоторых районах области. В настоящее время установлен оранжевый уровень опасности, который свидетельствует о возможных стихийных бедствиях.

Жителей и гостей нашего региона призывают соблюдать правила пожарной безопасности. В случае, если вы обнаружили очаг открытого огня, незамедлительно звоните по номеру 112.

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